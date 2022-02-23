Фонд для защиты «Северного потока — 2» от санкций отказался от поддержки трубопровода

Фонд, созданный для защиты «Северного потока — 2» от санкций, отказался по поддержки трубопровода Фото: REUTERS

Фонд в Германии, созданный для защиты «Северного потока — 2» от санкций, прекратил выполнение своих обязанностей. Об этом сообщил председатель фонда Эрвин Зеллеринг.

Он пояснил, что это связано с остановкой сертификации проекта канцлером Германии Олафом Шольцем.

- Мы более не связаны задачей, которую нам дал земельный парламент и четко прописал в уставе, что мы вопреки санкциям США будем работать на завершение трубопровода, — сказал Зеллеринг в интервью телерадиокомпании NDR.

По его словам, фонд продолжит заниматься защитой климата.

Напомним, немецкая перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по газопроводу «Северный поток – 2». Об этом рассказал ее исполнительной директор Йоахим Веннинг. По информации Bloomberg, Веннинг не стал сообщать о причинах такого решения. Он отметил, что клиент вряд ли примет отмену контракта.

Как ранее писал сайт kp.ru, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода «Северный поток – 2» в ближайшее время будет остановлена. По его словам, Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания. Решение связано с тем, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.