Генсек ООН призвал к перемирию на Украине

Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к перемирию на Украине. Заявление было сделано на заседании Генеральной Ассамблеи организации.

- Пришло время установить прекращение огня и вернуться на путь диалога и переговоров для спасения населения Украины, — сказал он.

Гутерриш добавил, что готов стать посредником в мирном урегулировании конфликта. Он также назвал решение России признать ДНР и ЛНР нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Во вторник, 22 февраля, Государственная дума РФ ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Как писал сайт kp.ru, данные договоры заключаются на десять лет, а прекратить их действие стороны могут не позднее чем за шесть месяцев до истечения нового периода. Соответствующие документы дают право на совместную оборону. Москва и республики Донбасса могут использовать военную инфраструктуру, а также строить военные базы на территориях друг друга.