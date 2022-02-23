Глава МИД Украины заявил, что страна не планирует обзаводиться ядерным оружием

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны нет планов вновь обзавестись ядерным оружием.

- В 1994 году мы денуклеаризировали третий по величине ядерный арсенал в мире. У нас нет планов вновь обзаводиться ядерным оружием. Сегодня мы ждем, что мир выполнит встречные обязательства и обеспечит нашу безопасность перед лицом угрозы исторического уровня действиями, соответствующими по масштабу и решительности, — сказал он на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Накануне сообщалось. что украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Украина может отказаться от безъядерного статуса. Признав меморандум 1994 года недействительным, украинская сторона тем самым оставляет за собой право пересмотреть отказ от ядерного оружия.

Позже глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что планы Украины вернуть себе статус ядерного государства крайне опасны.

Также президент России Владимир Путин отметил, что заявления Украины о возможности создания собственного ядерного оружия были обращены к России, и Москва эти заявления услышала.