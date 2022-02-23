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Политика23 февраля 2022 16:24

Глава МИД Украины заявил, что Киев не планирует военных операций в Донбассе

Страна стремится снизить напряжение в регионе, отметил Дмитрий Кулеба
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Фото: REUTERS

Киев не ведет и не планирует военных операций на территории Донбасса, заявил на Генеральной ассамблее ООН глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Нами решительно отвергаются все российские инсинуации о наступательных украинских операциях на Донбассе. Мы не проводим и не планируем такого рода действий", – подчеркнул Кулеба.

Он также напомнил о приверженности Киева политическому урегулированию ситуации и желанию снизить напряженность.

Напомним, в течение последних дней ситуация в Донбассе только усугублялась. В ДНР и ЛНР сообщили о большом числе обстрелов со стороны ВСУ. 21 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о признании независимости республик.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их руководителями были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Министерству обороны РФ был дан приказ обеспечить в Донбассе мир.