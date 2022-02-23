Минобороны России назвало «мифологией» слова главы военного ведомства Британии о Крымской войне

Бен Уоллес Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова главы британского военного ведомства Бена Уоллеса о Крымской войне. Комментарий оказался в распоряжении kp.ru.

Ранее Бен Уоллес заявил, что Лондон «всегда может пнуть» Москву в случае необходимости. Он отметил, что «шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму», и Британия «может повторить это». По мнению Уоллеса, президент России Владимир Путин якобы совершил ту же ошибку, что и Николай I, вступив в конфронтацию с Западом. Он считает, что у царя не было союзов и друзей.

- Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Во славу Ея Величества, — заявил Конашенков.

Шотландский гвардейский полк во время Балаклавского сражения Крымской войны 1854 года запомнился лишь тем, что не сбежал с поля боя от натиска русской кавалерии, как это сделали другие, добавил он. Кроме того, полк понес очень много потерь.

Конашенков напомнил, что термин «пушечное мясо» появился после Балаклавского сражения, когда русские артиллеристы всего за 20 минут уничтожили английскую бригаду легкой кавалерии.