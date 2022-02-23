МИД Финляндии вызвал российского посла из-за признания Россией ДНР и ЛНР Фото: REUTERS

МИД Финляндии сегодня, 23 февраля вызвал посла России в стране Павла Кузнецова, чтобы выразить осуждение действий России по признанию суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, сообщается в Twitter финского МИД.

"МИД Финляндии вызвал посла России, чтобы выразить наше осуждение односторонних действий России, нарушающих территориальную целостность Украины, ее суверенитет, и представляющих собой существенное нарушение международного права и Минских соглашений", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин пописал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. РФ заключила с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимоподдержке. Признание ЛНР и ДНР стало единственным возможным ответом на продолжающуюся агрессию Киева в регионе и саботаж украинскими властями Минских соглашений.