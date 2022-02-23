Постпред РФ при ООН заявил, что Россия признала республики Донбасса из-за саботажа Минских соглашений Украиной

Василий Небензя Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил признание РФ Донецкой и Луганской народной республик саботажем Минских соглашений Украиной. Кроме того, такое решение было принято из-за неприкрытого геноцида в регионе, Россия не могла оставаться безучастной, добавил он.

По мнению Небензи, конфликт на востоке Украины далек от урегулирования, ВСУ продолжает обстреливать Донбасс. Россия предупреждает, что «не будет либеральничать» с нарушителями режима прекращения огня.

Во вторник, 22 февраля, Государственная дума РФ ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Как писал сайт kp.ru, данные договоры заключаются на десять лет, а прекратить их действие стороны могут не позднее чем за шесть месяцев до истечения нового периода. Соответствующие документы дают право на совместную оборону. Москва и республики Донбасса могут использовать военную инфраструктуру, а также строить военные базы на территориях друг друга.