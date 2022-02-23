CNN: США 23 февраля возможно введут санкции против компании-оператора "Северного потока – 2" Фото: REUTERS

Соединенные Штаты в среду, 23 февраля, готовятся ввести санкции в отношении компании - оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG. Об этом написала в Twitter, ссылаясь на источники в администрации США, журналистка телеканала CNN Наташа Бертранд.

"Ожидается, что администрация Байдена озвучит сегодня о своем одобрении применения санкций к компании Nord Stream 2 AG, которая ответственна за строительство российского газопровода "Северный поток - 2", и ее генерального директора после того, как аналогичные ограничения заблокировали в прошлом году", - отметила Бертранд.

Также журналистка отметила, что эти санкции - часть пакета мер, принятых США и их союзниками в отношении России в ответ на признание российскими властями ДНР и ЛНР.

Как ранее сообщал kp.ru, канцлер ФРГ Шольц объявил об остановке сертификации "Северного потока – 2". При этом он заявил, что реакция на решение Москвы о признании ДНР и ЛНР будет "целенаправленной и сплоченной".