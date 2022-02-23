Кулеба напомнил ООН о предложении по размещению миротворцев в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Украина ранее предлагала развернуть на своей территории миротворческую миссию, но Совбез ООН до сих пор не сумел принять необходимые решения. Об этом сегодня, 23 февраля, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН, напомнил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Я подтверждаю, что несколькими годами ранее Украина предлагала развернуть на своей территории миротворческую миссию. До настоящего времени Совет безопасности ООН не принял необходимых решений", - отметил Кулеба.

Также он заявил, что Россия якобы показывает признаки готовности к дальнейшей эскалации своей "агрессии против Украины", и осталось не так много времени для "сдерживания" страны.

Следует отметить, что планы по эскалации ситуации вокруг Украины, которые России постоянно приписывают другие страны, в Москве категорически отрицают. В Кремле подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а такого рода заявления в адрес страны являются только предлогом для размещения большего количества техники НАТО возле российских границ. В то же время Москва более не намерена безучастно наблюдать гуманитарную катастрофу в Донбассе, спровоцированную агрессивной политикой Киева.

Как ранее сообщал kp.ru, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны РФ приказано обеспечить мир в Донбассе в соответствии с договорами о дружбе и сотрудничестве, подписанными с республиками.