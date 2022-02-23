Политолог Станкевич объяснил, почему введенные США санкции не будут последними Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич объяснил, почему введенные США санкции в отношении России не будут последними. Он выразил уверенность, что в Белом доме уже готовят дополнительный пакет мер воздействия в случае обострения ситуации на Украине.

По мнению эксперта, в настоящий момент санкции в отношении РФ накладываются с осторожностью. И такой позиции придерживаются многие страны, за исключением Великобритании.

- Именно Великобритания продолжает заявлять о широкомасштабном вторжении России на Украину, — отметил политолог в беседе с телеканалом «360».

Те санкции, которые наложены со стороны США на российские банки, не затронут население страны. А вот остальные ограничения были ожидаемы.

Новые, более жесткие санкции будут введены в том случае, если в отношениях Украины и России будет наблюдаться что-то более серьезное.

Тем временем депутат Государственной думы Юрий Швыткин прокомментировал заявление британского министра обороны Бена Уоллеса, который заявил, что Лондон всегда может "пнуть" Россию.

- Нужно отметить, что если пнет Россия, то потом уже пинать будет некому. От Великобритании ничего не останется, - сказал парламентарий Life.

В свою очередь глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что власти Японии приняли решение ввести санкции в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР. Депутат не удивился данным шагом страны.