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Политика23 февраля 2022 18:18

Политолог Станкевич объяснил, почему введенные США санкции не будут последними

В случае обострения ситуации в ДНР и ЛНР давление на нашу страну может усилиться
Елена АКИМОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Политолог Станкевич объяснил, почему введенные США санкции не будут последними

Политолог Станкевич объяснил, почему введенные США санкции не будут последними

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич объяснил, почему введенные США санкции в отношении России не будут последними. Он выразил уверенность, что в Белом доме уже готовят дополнительный пакет мер воздействия в случае обострения ситуации на Украине.

По мнению эксперта, в настоящий момент санкции в отношении РФ накладываются с осторожностью. И такой позиции придерживаются многие страны, за исключением Великобритании.

- Именно Великобритания продолжает заявлять о широкомасштабном вторжении России на Украину, — отметил политолог в беседе с телеканалом «360».

Те санкции, которые наложены со стороны США на российские банки, не затронут население страны. А вот остальные ограничения были ожидаемы.

Новые, более жесткие санкции будут введены в том случае, если в отношениях Украины и России будет наблюдаться что-то более серьезное.

Тем временем депутат Государственной думы Юрий Швыткин прокомментировал заявление британского министра обороны Бена Уоллеса, который заявил, что Лондон всегда может "пнуть" Россию.

- Нужно отметить, что если пнет Россия, то потом уже пинать будет некому. От Великобритании ничего не останется, - сказал парламентарий Life.

В свою очередь глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что власти Японии приняли решение ввести санкции в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР. Депутат не удивился данным шагом страны.