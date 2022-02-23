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Политика23 февраля 2022 18:46

В офисе Зеленского заявили о планах усилить охрану Мариуполя

Это решение украинские власти приняли по итогам совещания с силовиками
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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В офисе Зеленского заявили о планах усилить охрану Мариуполя

В офисе Зеленского заявили о планах усилить охрану Мариуполя

Фото: REUTERS

Власти Украины приняли решение об усилении охраны города Мариуполя Донецкой области. Об этом сегодня, 23 февраля сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского, решение приняли по результатам селекторного совещания с руководителями областей и городов, а также силовых ведомств.

"Участники совещания детально обсудили планы действий в разных ситуациях, организацию работы медучреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, администрации Мариуполя, охрану которого усилят", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Министерстве инфраструктуры Украины заверили, что транспортное сообщение с Мариуполем не прекращалось и таких планов не было. Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что эвакуация жителей города тоже не планируется.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в границах, обозначенных в конституциях этих территорий (т.е. в границах Донецкой и Луганской областей в 2014 году). Также российский лидер выразил надежду, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров руководителей республик с Киевом после восстановления режима прекращения огня.