Эксперт по национальной энергетике усомнился, что «Северный поток-2» будет остановлен Фото: REUTERS

По мере роста напряженности вокруг ДНР и ЛНР, увеличивается давление на Россию и в том числе на «Северный поток-2». Сейчас все чаще звучат предположения, что проект может быть остановлен. Но заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов усомнился в реальности такого развития событий.

Ранее власти ФРГ заявили о приостановке сертификации «Северного потока — 2» после «последних действий» России по признанию ДНР и ЛНР.

Аналитик отметил, что процедура сертификации не занимает один месяц. Процесс обычно занимает 203 месяца, так что вполне вероятно, что заявления властей Германии никак не повлияют на ситуацию.

- Я лично сомневаюсь, что будут наложены значимые санкции на энергетический сектор российской федерации. Скорее всего, обойдутся санкциями формальными, как это происходило на протяжении 7,5 лет, - отметил эксперт в беседе с Ридусом.

Он подчеркнул, что у многих европейских компаний есть прямая заинтересованность в реализации проекта.

Аналитик также подчеркнул, что «высказывание господина Шольца звучит максимально дипломатично и обтекаемо».