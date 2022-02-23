Байден распорядился о санкциях против оператора "Северного потока — 2"

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Против компании - оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, а также ее руководителя будут введены санкции. Соответствующее распоряжение дал президент США Джо Байден.

"Я дал приказ администрации о введении санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее руководителей", — отмечается в заявлении американского главы, распространенном пресс-службой Белого дома.

По словам Байдена, США "без колебаний предпримут дальнейшие шаги, в случае продолжения Россией эскалации".

По его словам, своими действиями президент России Владимир Путин "дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа". Речь шла об указе российского президента о признании ЛНР и ДНР, подписанном 21 февраля 2022 года.

Как ранее писал kp.ru, ЕС официально ввел санкции в отношении России из-за признания РФ Луганской и Донецкой народных республик. Ограничения коснулись 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за данную меру.