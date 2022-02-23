Newsweek: США предупредили Зеленского о высоком риске "вторжения России" в течение 48 часов Фото: REUTERS

Администрация США сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому о высокой вероятности "вторжения России" в течение ближайших двух суток, написало издание Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке.

"Президент Украины предупрежден, что Россия с высокой долей вероятности начнет вторжение в течение 48 часов, о чем говорят данные разведки США", - цитирует издание собственный источник.

Также в публикации Newsweek отмечается, что, со слов анонимного источника – американского чиновника, "вторжение" России будет включать, в частности, крупный удар возле столицы Киева вблизи с северной границей Украины с Беларусью, где российские войска недавно продлевали совместные учения со своим союзником.

Источник, близкий к правительству Зеленского, подтвердил Newsweek, что такое предупреждение было получено, но отметил, что оно - уже третье за месяц.

Напомним, ранее президент США Джо Байден на переговорах с лидерами западных стран, НАТО и Евросоюза уже озвучивал дату предполагаемого "вторжения России на Украину". Он заявлял, что это якобы должно было произойти 16 февраля 2022 года.

Позже, 21 февраля 2022 года в Пентагоне заявляли, что Россия может "вторгнутся в Украину" в этот день, как и в любую другую дату. При этом представители американского ведомства отметили, что надеются на разрешение ситуации дипломатическими методами.