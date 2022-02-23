Диетолог назвала последствия нехватки различных витаминов в организме Фото: Евгения ГУСЕВА

Нехватка витамина B2 – одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются россияне. Она встречается примерно у 30–50% пациентов. Многим из нас недостает витамина D. Нехватка витаминов А, C, E обычно встречается при сочетанных дефицитах, когда в организме не хватает трех и более витаминов.

Причина нехватки – неправильное питание. В частности, преобладание переработанной пищи.

Первые сигналы о дефиците витаминов в организме подают нам органы. Например, нехватка В2 влияет на состояние слизистых и кожи. Когда его слишком мало, начинает развиваться дерматит, появляются различные высыпания.

Но это не все. При нехватке B2 может появиться светобоязнь. При нехватке В12 сбивается работа желудочно-кишечного тракта.

Витамин С помогает нашей иммунной системе. Если его мало, то человек начинает часто болеть.

- Его нехватка приводит к поражению стенок сосудов, поэтому еще один важный признак, например, кровоточивость десен, цитирует сайт «Подмосковье сегодня» слова главного внештатного специалист-диетолог областного Минздрава Инны Пичугиной.

Диетолог объясняет, что на дефицит витаминов в организме указывают постоянные нарушения в работе различных систем и болезненность.

Но для того, чтобы разобраться какого именно витамина не хватает, нужно давать соответствующие анализы.

Ранее врач-гастроэнтеролог предостерегла родителей от покупки так называемые «полезных сладостей». Речь идет про витамины в виде мармеладных фигурок. Они являются лишь маркетинговым ходом, сообщает РИАМО.

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