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Экономика23 февраля 2022 20:27

Санкции США против оператора "Северного потока-2" не затронут экс-канцлера ФРГ Шредера

Он возглавляющего комитет акционеров Nord Stream AG с 2005 года
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Санкции США против оператора "Северного потока-2" не затронут экс-канцлера ФРГ Шредера

Санкции США против оператора "Северного потока-2" не затронут экс-канцлера ФРГ Шредера

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции против компании-оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG, о которых заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, не затронут бывшего германского канцлера Герхарда Шредера. Об этом 23 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Отмечается, что рестрикции не коснутся Шредера, который возглавляющего комитет акционеров Nord Stream AG с 2005 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что американский президент Джо Байден распорядился о санкциях против компании - оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG, а также ее руководителя. Он также добавил, что США "без колебаний предпримут дальнейшие шаги, в случае продолжения Россией эскалации".

До этого сообщалось, что Европейский союз официально объявил о вводе санкций в отношении России из-за признания РФ Луганской и Донецкой народных республик. Ограничения коснулись 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за данную меру.