Главы ЛНР и ДНР заявили о стремлении украинских властей силой решить конфликт в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник (ДНР и ЛНР) сообщили, что украинские власти наращивают военное присутствие на линии соприкосновения в Донбассе и ориентируются на силовое решение конфликта. Об этом говорится в их обращениях к российскому лидеру Владимиру Путину.

- Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта, - сказано в тексте.

Ранее сайт kp.ru писал, что главы ДНР и ЛНР направили президенту России Владимиру Путину обращения с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, в том числе, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе. Тексты их обращений опубликованы здесь.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев не ведет и не планирует военных операций на территории Донбасса. Однако в ДНР и ЛНР сообщили о большом числе обстрелов со стороны ВСУ.