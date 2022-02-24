Украина запросила заседание Совбеза ООН из-за обращений глав ДНР и ЛНР к России за военной помощью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев запросил срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с обращением глав Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Луганской Народной Республики Леонида Пасечника (ДНР и ЛНР) к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой оказать им военную помощь.

- Украина запросила проведение срочного заседания CБ ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с просьбой оказать им военную помощь, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью, - написал Кулеба в Твиттере.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от ДНР и ЛНР к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, в том числе для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет гарантий безопасности от России. По его мнению, Будапештский меморандум не работает, а Незалежная сама обеспечивает свою безопасность при помощи союзников. Принципы безопасности в Европе требуют обновления, отметил Зеленский.