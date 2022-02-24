Евросоюз включил Захарову и Шойгу в санкционный список из-за признания Россией ДНР и ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля вступили в силу санкции Европейского союза, которые были введены из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР.

Всего под действие ограничений попали почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, а также журналисты и общественные деятели. Об этом говорится в постановлении о санкциях, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Все, кто оказался включен в санкционный список, теперь запрещен въезд в Евросоюз и ограничен доступ к его банковской системе.

В частности, в список включены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД России Мария Захарова, журналисты: руководитель RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, общественный деятель и руководитель ресурса News Front Константин Кнырик и другие.

До этого сайт kp.ru писал, что Совет Евросоюза в 15-й раз одобрили продление персональных санкций против российских физических лиц и организаций за так называемый "подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".