Зеленский заявил, что Украине не нужна война Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к россиянам, заявил, что Украине не нужна война.

При этом глава государства заверил, что Незалежная будет защищаться, если кто-то "попытаются отнять страну".

- Мы точно знаем: нам не нужна война - ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей. ... Война - это большая беда, и у этой беды большая цена.... (люди) Теряют свободу. Но самое главное - люди теряют своих близких, - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник (ДНР и ЛНР) направили президенту России Владимиру Путину обращения с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии.

Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки провели 177 обстрелов 26 населенных пунктов в ЛНР. В результате обстрелов погиб один военнослужащий ЛНР. Также оказались повреждены ЛЭП в Голубовском и Славяносербске. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) объявлен режим чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения.