Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом он сообщил в своем новом видеообращении к россиянам 24 февраля 2022 года.

По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства.

- Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совфеда и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции, - заявил Путин.

Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.

Как писал сайт kp.ru, 23 февраля стало известно, что Кремль получил обращения от глав ДНР и ЛНР, направленные российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, в том числе для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля 2022 года Путин признал независимость ДНР и ДНР, а также пописал соответствующий указ. Министерству обороны России дан указ обеспечить мир в Донбассе, как отмечается в договорах о дружбе и сотрудничестве, подписанными РФ с республиками.