Путин назвал неизбежным столкновение России с националистическими силами на Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в новом обращении к россиянам заявил, что весь ход развития событий и анализ данных показывает неизбежность столкновение РФ с националистическими силами на Украине.

По его мнению, это только вопрос времени.

- Весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение России с националистическими силами Украины неизбежно. Это вопрос времени, - сказал глава российского государства..

Путин также добавил, что украинские радикалы ждут удобного часа для столкновения с Россией. Российский лидер предупредил об ответственности за возможное кровопролитие.

Ранее сообщалось, что главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник (ДНР и ЛНР) направили президенту России Владимиру Путину обращения с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии. Это необходимо для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.