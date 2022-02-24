Путин предупредил о незамедлительном ответе на вмешательства в ситуацию на Украине извне Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в видеообращении к россиянам 24 февраля заявил, что в случае вмешательства в ситуацию на Украине извне Россия готова будет ответить, причем сделает это незамедлительно.

- Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа, - сказал Путин.

Также в хоже видеообращения российский лидер объявил о специальной военной операции в Донбассе в связи с обращением глав ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии. в частности, это необходимо для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации Украины, Москва стремиться к ее демилитаризации.