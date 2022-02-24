Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 февраля 2022 3:09

Путин: Вся ответственность за кровопролитие на Украине ляжет на совесть режима в Киеве

Также он заявил, что российская сторона выступает за демилитаризацию Украины
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Путин: Вся ответственность за кровопролитие на Украине ляжет на совесть режима в Киеве

Путин: Вся ответственность за кровопролитие на Украине ляжет на совесть режима в Киеве

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие на Украине ляжет на совесть режима в Киеве.

При этом глава государства отметил, что в случае вмешательства в ситуацию на Украине извне Россия готова незамедлительно ответить.

- Еще раз подчеркну - вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима, - заявил Путин.

Также в своем выступлении он призвал украинских военных сложить оружие и "идти домой".

При этом он добавил, что пока Россия не может чувствовать себя в безопасности, а также развиваться и существовать с постоянной угрозой, которая исходит от Украины.

напомним, накануне сообщалось, что главы ДНР и ЛНР направили российскому лидеру Владимиру Путину обращения с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, в том числе для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.