Путин: Вся ответственность за кровопролитие на Украине ляжет на совесть режима в Киеве Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие на Украине ляжет на совесть режима в Киеве.

При этом глава государства отметил, что в случае вмешательства в ситуацию на Украине извне Россия готова незамедлительно ответить.

- Еще раз подчеркну - вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима, - заявил Путин.

Также в своем выступлении он призвал украинских военных сложить оружие и "идти домой".

При этом он добавил, что пока Россия не может чувствовать себя в безопасности, а также развиваться и существовать с постоянной угрозой, которая исходит от Украины.

напомним, накануне сообщалось, что главы ДНР и ЛНР направили российскому лидеру Владимиру Путину обращения с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, в том числе для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.