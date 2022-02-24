Путин: Машина НАТО вплотную приближается к границам России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что "машина НАТО" вплотную приближается к границам нашей страны.

Он добавил, что российская сторона 30 лет пыталась договориться о нерасширении альянса на восток, однако все эти годы сталкивалась с обманом и шантажом.

- Североатлантический альянс, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Сейчас военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную, - сказал Путин.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Основными положениями первого документа являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.