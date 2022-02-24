Курс доллара превысил 84 рубля впервые с января 2016 года

Курс доллара превысил 84 рубля впервые с апреля 2016 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара в четверг, 24 февраля, поднялся выше 84 рублей, что произошло впервые с января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

Курс европейской валюты в ходе торгов на Мосбирже также поднимался, превысив 95 рублей впервые с декабря 2014 года.

Согласно данным площадки на 07:00 мск, в ходе валютных торгов на Московской бирже американская валюта ускорила рост на 3,59% к закрытию предыдущей сессии, до 84,075 рубля, а курс европейской валюты вырос на 3,73%, до 95,1175 рубля.

Напомним, еще в минувший понедельник, 21 февраля, на фоне обострения ситуации в Донбассе российский фондовый рынок по итогам основных торгов упал на 10,5%, а курсы евро и доллара выросли по отношению к рублю. На следующий день курс евро поднялся выше 91 рубля, что произошло впервые с апреля прошлого года.