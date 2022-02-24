Путин рассказал Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко в четверг, 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Разговор состоялся около 5 часов утра по московскому и минскому времени. В ходе беседы Владимир Путин проинформировал Александра Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.

Других деталей диалога российского и белорусского лидеров агентство не приводит.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".