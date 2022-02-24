CNN: США с союзниками введут "полномасштабные" санкции против России 24 февраля 2022 Фото: REUTERS

Вашингтон и их союзники в четверг, 24 февраля, собираются применить «полномасштабные» санкционные меры в отношении Москвы из-за ситуации, которая сложилась на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Полномасштабные санкции против России будут развернуты США и союзниками в четверг», - заявил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донецкой и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Как писал сайт kp.ru, президент США Джо Байден заявил, что таким образом российский лидер выбрал войну, которая «приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям». Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон и его союзники дадут единый и решительный ответ на действия России.