Трамп назвал "печальным событием для мира" военную операцию РФ на Украине

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что военная операция России на Украине стала "печальным событием для мира". Соответствующую оценку текущим событиям политик дал в интервью телеканалу Fox News.

"Это очень печальное событие для мира, для страны, и определенно, для множества людей, которые будут напрасно убиты", - подчеркнул Трамп.

Бывший американский лидер подчеркнул, что при его администрации "этого не произошло бы".

Напомним, Дональд Трамп назвал гениальным решение российского лидера Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как ранее писал сайт kp.ru, 24 февраля президент России Владимир Путин по обращению глав республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".