AFP: НАТО проведет экстренную встречу 24 февраля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители стран Североатлантического альянса утром в четверг, 24 февраля, собираются провести экстренную встречу после решения Москвы о специальной военной операции в Донбассе. Об этом передает агентство Франс Пресс.

«Мы можем подтвердить, что совет послов проведет экстренное заседание сегодня утром (24 февраля)», - приводит агентство слова своего источника в НАТО.

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе, указав на то, что соответсвующее решения требуют обстоятельства.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники дадут единый и решительный ответ на действия Москвы. Как писал сайт kp.ru, американский лидер обещал вскоре объявить о «дальнейших последствиях, которые США и союзники наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности».