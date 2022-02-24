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Политика24 февраля 2022 5:50

Казахстан приостановил полеты на Украину

Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Авиарейсы из Казахстана на Украину приостановлены

Авиарейсы из Казахстана на Украину приостановлены

Фото: Shutterstock

Казахстан запретил совершать авиарейсы на Украину, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в среду, 24 февраля.

По информации ведомства, решение принято в связи с закрытием украинского воздушного пространства.

Для пассажиров открыли горячую линию, на которой они могут получить полную информацию о сложившейся ситуации.

"Для консультации авиапассажиров на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" запущена работа телефонов горячей линии", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".