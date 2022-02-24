В Минобороны РФ заявили, что украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России заявило, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».

Как отмечается в заявлении министерства, военная инфраструктура авиационных баз украинских вооруженных сил выведена из строя, а средства противовоздушной обороны подавлены

«Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя … Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены», - говорится в заявлении военного ведомства.

Напомним, накануне в Министерстве обороны России, комментируя объявленную Москвой специальную военную операцию в Донбассе, заявили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает, отметив, что вооруженные силы РФ не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам незалежной.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.