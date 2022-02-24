Вице-спикер Госдумы Неверов назвал начало операции в Донбассе вынужденным шагом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов считает, что решение президента России Владимира Путина объявить о начале военной операции на территории Украины стало вынужденным шагом для обеспечения безопасности нашей страны.

«Решение, принятое президентом - вынужденное. Это не только помощь попросившим о ней ДНР и ЛНР, это в первую очередь решение вопроса безопасности Российской Федерации и наших граждан», - сказал парламентарий, слова которого приводит пресс-служба фракции «Единой России».

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 24 февраля, глава государства сообщил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом российский лидер заявил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако российская сторона будет стремиться к демилитаризации Украины. По его словам, Россия не может чувствовать себя в безопасности, а также развиваться и существовать с постоянной угрозой.