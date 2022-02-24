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Политика24 февраля 2022 7:01

Зеленский сообщил о переговорах с лидерами Запада по созданию антипутинской коалиции

Украинский лидер сообщил, что обсуждал и поддержку в сфере обороны
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский заявил о переговорах с лидерами Запада по созданию антипутинской коалиции

Зеленский заявил о переговорах с лидерами Запада по созданию антипутинской коалиции

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведет переговоры с лидерами стран Запада по создании антипутинской коалиции, а также по вопросам поддержки в сфере обороны и закрытии воздушного пространства над незалежной для российской авиации.

«Призываем немедленно остановить Путина, войну против Украины и всего мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка Украине! Закройте воздушное пространство! Мир должен принудить Российскую Федерацию к миру», - заявил украинский лидер.

Как уточнил Зеленский, по данному вопросу он поговорил в президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, а также главой Польши Анджеем Дуда.

Напомним, ранее Зеленский объявил о введении военного положения на Украине, отметив, что Москва нанесла удары по военной инфраструктуре и погранотрядам незалежной, а во многих городах страны были слышны взрывы.