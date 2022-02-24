Сбербанк заявил о готовности к любому развитию ситуации

Сбербанк работает в штатном режиме. Фото: Сбербанк

Сбербанк готов к любому развитию ситуации и обладает всеми необходимыми ресурсами для работы в сложившихся условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

"Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций", - подчеркнули в Сбербанке.

В банке отметили, что в настоящее время работа ведется в штатном режиме, а клиентам доступны все их средства и сервисы.

В Райффайзенбанке на запрос агентства ответили, что никаких ограничений на проведение операций нет.

Клиенты "Тинькофф банка" рассказали, что в онлайн-приложении временно недоступен сервис конвертации рублей в доллары. Комментариев финансовой организации по этому поводу пока не последовало.

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