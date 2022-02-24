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Политика24 февраля 2022 7:51

Народная милиция ЛНР заявила о сбитии двух украинских Су-24

Истребители сбиты у поселков Смелое и Степовое
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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ЛНР заявила, что сбиты два украинских самолета Су-24

ЛНР заявила, что сбиты два украинских самолета Су-24

Фото: REUTERS

Два украинских истребителя Су-24 сбиты рядом с поселками Смелое и Степовое. Об этом сообщает Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).

"Сбито два Су-24 ВСУ вблизи поселков Смелое и Степовое", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

Других подробностей сбитии самолетов не приводится.

Также ЛНР заявила о поражении двух украинских беспилотников Bayraktar. Летательные аппараты сбиты рядом с населенным пунктом Счастье.

Как ранее писал сайт kp.ru, Народная милиция ЛНР заявила, что украинские военнослужащие массово отступают с передовых позиций по всей линии соприкосновения. В ведомстве добавили, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выполнять приказы командования.

Напомним, Народная милиция ЛНР обратилась с призывом к украинским военнослужащим и мирным жителям, проживающим в районах, где идут боевые действия. Видеообращение официального представителя народной милиции Ивана Филипоненко опубликовано на сайте ведомства.