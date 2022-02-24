Росморречфлот объявил о приостановке судоходства в Азовском море

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

В четверг, 24 февраля, Росморречфлот сообщил о приостановке судоходства в акватории Азовского моря после предупреждения Министерства обороны России, отметив, что соответствующие решение принято из-за антитеррористических мероприятий. Как уточняется, судоходство приостанавливается до особого распоряжения

«На основании прибрежного предупреждения, полученного от Минобороны в лице структур Черноморского флота, в связи с проведением антитеррористических мероприятий с 4 утра 24 февраля приостанавливается судоходство в акватории Азовского моря до особого распоряжения», - приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Росморречфлота.

Напомним, в четверг, 24 февраля, Росавиация ввела ограничения на работу 12 аэропортов на юге России, указав, что данное решение принято в связи со сложившийся обстановкой на Украине. Как писал сайт kp.ru, сообщалось, что работа воздушных гаваней будет ограничена до 2 марта 2022 года.