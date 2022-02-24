Посольство РФ сообщило об эвакуации всех российских дипломатов из Киева Фото: REUTERS

Все российские дипломаты были эвакуированы из Киева. Такое заявление в четверг, 24 февраля, сделал пресс-атташе посольства России на Украине Денис Голенко.

«Все российские дипломаты покинули Украину», - приводит РИА Новости слова пресс-атташе российского посольства, который отметил, что дипломаты покинули дипмиссии в Киеве, а также генеральные консульства в Харькове, Одессе, Львове.

Голенко уточнил, что российские дипломаты уже прибыли на территорию России, а в части российского дипломатического имущества «были выполнены все необходимые эвакуационные мероприятия».

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Как писал сайт kp.ru, после этого заявления российского лидера президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в незалежной.