Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 февраля 2022 7:59

Посольство РФ сообщило об эвакуации всех российских дипломатов из Киева

Российские дипломаты уже прибыли на территорию России
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Посольство РФ сообщило об эвакуации всех российских дипломатов из Киева

Посольство РФ сообщило об эвакуации всех российских дипломатов из Киева

Фото: REUTERS

Все российские дипломаты были эвакуированы из Киева. Такое заявление в четверг, 24 февраля, сделал пресс-атташе посольства России на Украине Денис Голенко.

«Все российские дипломаты покинули Украину», - приводит РИА Новости слова пресс-атташе российского посольства, который отметил, что дипломаты покинули дипмиссии в Киеве, а также генеральные консульства в Харькове, Одессе, Львове.

Голенко уточнил, что российские дипломаты уже прибыли на территорию России, а в части российского дипломатического имущества «были выполнены все необходимые эвакуационные мероприятия».

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Как писал сайт kp.ru, после этого заявления российского лидера президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в незалежной.