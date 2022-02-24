Видео удара по аэропорту Ивано-Франковска для нейтрализации ВВС Украины опубликовано в сети

На видео попал ракетный удар по аэропорту Ивано-Франковска

В Сети разместили видео ракетного удара по аэропорту Ивано-Франковска на западе Украины.

На кадрах видно, как ракета подлетает к аэропорту, после чего происходит взрыв. В ролике видны клубы черного дыма. На фоне также слышна эмоциональная реакция местных жителей на произошедшее.

Напомним, вооруженные силы РФ не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России, комментируя объявленную Москвой специальную военную операцию в Донбассе. Уточняется, что удары наносятся только по военным объектам страны, поэтому угрозы для украинцев нет.

Военное положение было введено на всей территории Украины. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады. Сообщается, что депутаты останутся в Киеве и Рада продолжит свою работу.