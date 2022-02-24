Захарова отреагировала на обещание Британии поддерживать Украину в вопросе самозащиты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление государственный министр по Европе и Северной Америке внешнеполитического ведомства Великобритании Джеймс Клеверли, который ранее заявил, что несмотря на то, что Украина не является страной-членом НАТО, ей будет оказываться помощь для самообороны.

Клеверли отметил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит экстренное заседание кабинета министров, на котором будет решаться вопрос, в какой форме оказываться помощь Украине, а также заявил, что в случае угрозы стране-члену Североатлантическому альянсу будет незамедлительная реакция и НАТО проявит солидарность.

«Украина, конечно, не член НАТО, но мы будем поддерживать украинцев в их самозащите. Отношения между странами-членами НАТО отличаются от отношений с Украиной, но мы, конечно, будем поддерживать Украинцев в самообороне», - отметил британский министр

«Вы уже помогли. Отдыхайте», - прокомментировала официальный представитель МИД РФ.