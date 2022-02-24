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В мире24 февраля 2022 8:48

Украинский истребитель вынужденно приземлился на румынской военной базе

Самолет Украины совершал неразрешенный полет на севере Румынии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украинский истребитель вынужденно приземлился на румынской военной базе

Украинский истребитель вынужденно приземлился на румынской военной базе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в четверг, 24 февраля, украинский военный самолет Су-27 был замечен в воздушном пространстве Румынии. Об этом сообщает Министерство обороны Румынии, уточнив, что в сопровождении двух румынских истребителей украинское воздушное судно было посажен на авиабазе в Бакэу.

Отмечается, что украинский истребитель совершал неразрешенный полет на севере Румынии. Примерно в 06:15 (07:15 по московскому времени) в воздух подняли два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии для прояснения ситуации.

«После приземления украинский военный летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей, будут приняты необходимые в таких ситуациях правовые меры», - говорится в сообщении румынского военного ведомства.

Причины инцидента, а также мотивы пилота украинского истребителя не сообщаются.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением, сообщила, что в ответ на обращение лидеров Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Как писал сайт kp.ru, после этого заявления российского лидера глава Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране.