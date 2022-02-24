Украинский истребитель вынужденно приземлился на румынской военной базе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в четверг, 24 февраля, украинский военный самолет Су-27 был замечен в воздушном пространстве Румынии. Об этом сообщает Министерство обороны Румынии, уточнив, что в сопровождении двух румынских истребителей украинское воздушное судно было посажен на авиабазе в Бакэу.

Отмечается, что украинский истребитель совершал неразрешенный полет на севере Румынии. Примерно в 06:15 (07:15 по московскому времени) в воздух подняли два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии для прояснения ситуации.

«После приземления украинский военный летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей, будут приняты необходимые в таких ситуациях правовые меры», - говорится в сообщении румынского военного ведомства.

Причины инцидента, а также мотивы пилота украинского истребителя не сообщаются.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением, сообщила, что в ответ на обращение лидеров Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Как писал сайт kp.ru, после этого заявления российского лидера глава Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране.