Алиев заявил, что признание ДНР и ЛНР не повлияет на отношения России и Азербайджана

Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что признание ДНР и ЛНР никак не повлияет на отношения Москвы и Баку.

- Уверен, что и с азербайджанской, и с российской стороны не будет никакой коррекции в связи со случившимися событиями и с событиями, которые еще могут случиться в нашем регионе, — цитирует политика ТАСС.

По словам Алиева, дата его встречи с российским лидером Владимиром Путиным была согласована за 20 дней до признания республик. Он еще раз уточнил, что такое решение России никак не скажется на российско-азербайджанских отношениях.

Напомним, 24 февраля 2022 года санкции Европейского союза против России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик официально вступили в силу. Рестрикции коснулись 351 депутата Государственной думы, проголосовавших за данную меру. В частности, ограничения были введены против 27 физических и юридических лиц России, в отношении госдолга РФ. При этом, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия даст «сильный ответ» на новые санкции Соединенных Штатов, он необязательно будет симметричным.