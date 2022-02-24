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Политика24 февраля 2022 8:53

Нед Прайс заявил, что США готовы к диалогу с Россией по ситуации на Украине

Американцы призывают для этого "снизить градус эскалации"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Нед Прайс

Нед Прайс

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовы к диалогу с Россией по ситуации на Украине, заявил официальный представитель американского Государственного департамента Нед Прайс в четверг, 24 февраля 2022 года. По его словам, для этого Москва должна "снизить градус эскалации".

Представитель Госдепа также выразил глубокую обеспокоенность по поводу сближения России и Китая. Партнерство Москвы и Пекина "переворачивает существующую систему", подчеркнул Прайс.

Как ранее писал сайт kp.ru, 24 февраля президент России Владимир Путин по обращению глав республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".

Напомним, офицер ВВС США в запасе, бывший член Палаты представителей Талси Габбард заявила, что американский лидер Джо Байден ответственен за ситуацию на Украине.