Все пункты пропуска на российско-украинской границе в Крыму закрыты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все пограничные пункты пропуска на российско-украинской границе в Крыму до особого распоряжения. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

«Все пункты пропуска на границе с Украиной закрыты. Просим крымчан не планировать поездки до особого распоряжения», - заявил советник главы региона.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о звуках разрывов на территории республики, которые граничат с Украиной, но отметил, что ситуация полностью контролируется властями, а гражданскому населению полуострова ничего не угрожает.

Напомним, сегодня, 24 февраля, Росморречфлот объявил о приостановке судоходства в Азовском море до особого распоряжения. Как отмечалось, соответствующие решение принято после предупреждения Министерства обороны РФ. Незадолго до этого Росавиация ввела ограничения на работу 12 аэропортов на юге России до 2 марта 2022 года в связи со сложившийся обстановкой на Украине.