Лукашенко заявил, что белорусские войска не участвуют в спецоперации РФ в Донбассе

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко опроверг сообщения западных СМИ информации о том, что Вооруженные силы Белоруссии участвуют в спецоперации России в Донбассе. Его слова приводит агентство БелТА.

"Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью", - возмутился Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия не имеет к указанным событиям никакого отношения, добавив, что предлагал оборонному ведомству Украины связаться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Как ранее писал сайт kp.ru, 24 февраля президент России Владимир Путин по обращению глав республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".