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Политика24 февраля 2022 9:10

Минобороны РФ назвало «полным враньем» информацию об уничтожении российских самолетов на Украине

Так в ведомстве отреагировали на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Министерстве обороны РФ назвали «полным враньем» информацию об уничтожении российских самолетов на Украине

В Министерстве обороны РФ назвали «полным враньем» информацию об уничтожении российских самолетов на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России назвало «полным враньем» информацию об уничтожении российских самолетов на Украине.

- Заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о якобы потерях российских самолетов и бронетехники является полным враньем, — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России, комментируя объявленную Москвой специальную военную операцию в Донбассе. Уточнялось также, что удары наносятся только по военным объектам страны, поэтому угрозы для украинцев нет.

Ранее в ведомстве сообщали, что украинские военнослужащие покидают позиции, бросая вооружение. В Минобороны подчеркнули, что позиции сложивших оружие подразделений не подвергаются ударам.