Лукашенко заявил, что Киев должен пойти на уступки требованиям Москвы

Лукашенко заявил, что Киев терпит поражение и должен пойти на уступки Москве. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев терпит поражение в ходе российской спецоперации на Донбассе и должен пойти на уступки требованиям Москвы. Такое заявление он сделал в четверг 24 февраля на оперативном совещании с руководством белорусского военного ведомства.

Лукашенко предложил представителям России и Украины встретиться за столом переговоров в Минске. Он отметил, что в ходе этих переговоров должны быть подготовлены проекты конкретных решений, и Киев должен быть готов к тому, что эти решения будут достаточно жесткими по отношению к Украине. Белорусский президент заявил, что это закономерно, так как Киев сегодня терпит поражение в ходе российской спецоперации на Донбассе.

«Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Также Лукашенко заявил, что Россия не намерена оккупировать Украину.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь.