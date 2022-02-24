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Политика24 февраля 2022 9:13

Посол России вызван в МИД Италии из-за спецоперации в Донбассе

В итальянском ведомстве заявили, что операция «представляет собой явное и недвусмысленное нарушение международного права»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посол России вызван в МИД Италии из-за спецоперации в Донбассе

Посол России вызван в МИД Италии из-за спецоперации в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла Сергея Разова в связи с объявлением президентом России Владимиром Путиным специально военной операции по защите Донбасса. Об этом говорится в заявлении итальянского внешнеполитического ведомства, отметив, что данная операция «представляет собой явное и недвусмысленное нарушение международного права».

«Российскому дипломату выразили решительное осуждение итальянским правительством чрезвычайно серьезной, неоправданной и неспровоцированной агрессии Москвы против Украины», - говорится в сообщении МИД Италии, опубликованном в четверг, 24 февраля, в Twitter.

Напомним, в четверг, 24 февраля, российский лидер выступил с обращением, заявив, что в ответ на обращение лидеров Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции. Как писал сайт kp.ru, Евросоюз выступил с заявлением, призывав Москву немедленно прекратить военную операцию, указав на намерения принять жесткие санкции в отношении России.