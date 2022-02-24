Огромные очереди в продуктовых магазинах и многокилометровые пробки на выезд образовались в Киеве

Многие жители Киева спешат покинуть город Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение. Лидер Незалежной призвал местных жителей не паниковать, однако многие все же собрались в этот же день покинуть столицу.

На выезде из Киева образовались многокилометровые пробки. Карты показывают заторы в 10 баллов. Власти призывают жителей отложить выезд хотя бы до вечера, чтобы хоть как-то улучшить дорожную ситуацию.

Кроме того жители Киева направились в продуктовые магазины, закупить все необходимое. На кассах выстроились огромные очереди. Судя по кадрам, попавшим в распоряжение Пятого канала видно, население скупает бутилированную питьевую воду, а также набирает огромные корзины и пакеты с едой.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин по обращению глав республик Донбасса принял решение о начале специальной военной операции, нацеленной на демилитаризацию Украины и защиту мирных жителей ДНР и ЛНР. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции на сайте kp.ru.