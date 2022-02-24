Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка

Украинский Нацбанк приостановил работу валютного рынка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что регулятор приостановил работу валютного рынка за исключением продажи валюты.

- Приостанавливаем работу валютного рынка Украины, помимо операций продажи иностранной валюты. Курс иностранных валют зафиксирован на уровне официального курса на 24 февраля 2022 года, — сказал он в своем видеообращении.

Напомним, военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады. Сообщается, что депутаты останутся в Киеве и Рада продолжит свою работу. Ранее о введении военного положения в Украине сообщил президент Зеленский. В то же время Зеленский подтвердил, что российские вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины. Режим военного положения предусматривает, что органы государственной и местной власти и военные командования получают дополнительные полномочия. В то же время многие права и свободы граждан могут быть существенно ограничены.